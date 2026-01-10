Bozhinov Pisa, difensore dell’Anversa, è stato ufficialmente annunciato dal Pisa come nuovo acquisto. La società toscana rafforza il reparto difensivo con un giocatore dalla carriera interessante, portando avanti il progetto di competere al massimo livello in Serie A. Di seguito, scopri la sua storia, le caratteristiche e l’identikit del nuovo rinforzo.

Bozhinov Pisa, accordo trovato per il difensore dell’Anversa: nuovo colpo per Gilardino! Chi è, la storia e l’identikit Il Pisa fa sul serio e non bada a spese per difendere la Serie A. Dopo aver ufficializzato l’arrivo record dell’attaccante Durosinmi, la dirigenza nerazzurra ha chiuso un’altra operazione di spessore internazionale: è fatta per il trasferimento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bozhinov Pisa, è fatta per il difensore dell’Anversa: altro colpo per Gilardino! Ecco chi è, la sua storia e l’identikit

Leggi anche: Idrissa Bosticco Juve: colpo per l’Under 15, chi è il prossimo difensore della squadra di Pecorari. La storia e l’identikit

Leggi anche: Chi è Brooklyn Raines, centrocampista accostato alla Juventus. La storia e l’identikit del possibile colpo dagli USA

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pisa, fatta per Rosen Bozhinov dell’Anversa: operazione da 5 milioni più bonus - Il difensore classe 2005 dell'Anversa era seguito da diversi club sia in Italia sia in Bundesliga ... gianlucadimarzio.com