Bologna trovato morto in casa operaio ciociaro | aveva 41 anni
A Bologna è stato trovato morto in casa Andrea Belli, un operaio di 41 anni originario di Monte San Giovanni Campano. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questo decesso. La comunità locale si unisce al cordoglio per questa perdita improvvisa.
Tragico episodio a Bologna, dove nelle ultime ore è stato rinvenuto il corpo senza vita di Andrea Belli, operaio di 41 anni, originario e residente a Monte San Giovanni Campano. L’uomo si era trasferito nel capoluogo emiliano da qualche tempo per motivi di lavoro.A dare l’allarme sono stati i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Bologna, trovato morto in casa operaio ciociaro: aveva 41 anni
Trovato senza vita a Bologna, muore a 42 anni - Dolore e sconcerto a Monte San Giovanni Campano per la morte di Andrea Belli. ciociariaoggi.it
