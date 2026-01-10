Bollette raccomandate e cocaina | scovati nella buchetta della posta due etti di droga
Nella buchetta della posta sono stati trovati due etti di droga, insieme a bollette e raccomandate. L’intervento dei Carabinieri di Coriano si inserisce in un’operazione di controllo del territorio che ha portato all’arresto in flagranza di un 28enne albanese, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.
Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte dei Carabinieri. Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio i militari di Coriano hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne albanese, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Blitz dei carabinieri nella zona di spaccio: 33enne trovato con quasi due etti di droga
Leggi anche: Troppo nervosi alla guida: scoperti con coltelli e oltre due etti e mezzo di cocaina
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.