Bollette raccomandate e cocaina | scovati nella buchetta della posta due etti di droga

Nella buchetta della posta sono stati trovati due etti di droga, insieme a bollette e raccomandate. L’intervento dei Carabinieri di Coriano si inserisce in un’operazione di controllo del territorio che ha portato all’arresto in flagranza di un 28enne albanese, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

