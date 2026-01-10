Bollette raccomandate e cocaina | scovati nella buchetta della posta due etti di droga

Durante un controllo di routine, i Carabinieri di Coriano hanno scoperto due etti di droga nascosti in una buca delle lettere, insieme a bollette e raccomandate. L’intervento ha portato all’arresto di un 28enne albanese, già noto alle autorità, in flagranza di reato. L’operazione si inserisce nelle attività continuative di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

Prosegue senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte dei Carabinieri. Nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio i militari di Coriano hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne albanese, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa.

