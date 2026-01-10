Bollette luce e gas | al via reclami più semplici e rimborsi automatici

Da oggi, le procedure per i reclami e i rimborsi relativi alle bollette di luce e gas sono più semplici e trasparenti. Le nuove regole prevedono processi più snelli, rimborsi automatici e una maggiore tutela dei consumatori. Queste modifiche mirano a migliorare il rapporto tra utenti e fornitori, garantendo maggiori diritti e una gestione più efficiente delle eventuali criticità legate alle utenze domestiche.

Meno attese infinite, più diritti automatici e maggiore trasparenza nei rapporti con i fornitori. Cambiano le regole su reclami, indennizzi e call center legati alle bollette di luce e gas. Col 2026 arriva la nuova delibera Arera che introduce standard più stringenti per la gestione dei reclami, indennizzi automatici in caso di ritardi e una vera e propria stretta sui call center. Le nuove regole si applicano ai clienti elettrici in bassa tensione (quindi le forniture "di casa" e dei piccoli esercizi) e i clienti gas con consumi fino a 200 mila metri cubi annui. In pratica alla quasi totalità dei clienti domestici e a molte piccole attività economiche.

