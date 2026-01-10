Bolano Maxi sequestro di hashish

Nella giornata di oggi sono stati effettuati due interventi mirati contro lo spaccio di droga, con l’arresto di due persone e il sequestro di circa tre chilogrammi di hashish. Le operazioni, condotte in breve tempo, hanno l’obiettivo di contrastare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Gli interventi si inseriscono in un più ampio piano di contrasto alla criminalità legata allo spaccio di droga.

Due persone in manette e tre chilogrammi di hashish sequestrati. Due blitz, compiuti a distanza di poche ore, per stroncare lo spaccio di sostanze stupefacenti. È quanto messo a segno in bassa Val di Vara dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana. Il primo episodio a Bottagna, sulla provinciale, a due passi dal supermercato: nel mirino dei militari un veicolo con alla guida un 22enne della provincia di Savona; la presenza del ragazzo nella zona ha insospettito i militari che, dopo aver approfondito il controllo – attirati anche dal forte odore di hashish che proveniva dall'interno dell'abitacolo – hanno rinvenuto ben venti panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa un chilogrammo.

