Boato nella notte salta in aria lo sportello della Banca Popolare di Milano di Chieuti

Nella notte di Chieuti, lo sportello bancomat della Banca Popolare di Milano in viale Aldo Moro è stato colpito da un’esplosione. L’evento si è verificato nel centro cittadino e sembra essere legato a un atto criminoso. Indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’incidente e le eventuali responsabilità.

'Banda della marmotta' in azione, a Chieuti, dove è stato fatto saltare in aria lo sportello bancomat della filiale della Banca Popolare di Milano, in viale Aldo Moro, in pieno centro cittadino. Il fatto è successo intorno alle 3 di oggi, 10 gennaio. Chi ha agito ha utilizzato la classica.

