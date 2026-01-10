Bloccati sull’isola tropicale i ferraresi rientrano a casa

Dopo sei giorni di isolamento sull’isola di Socotra, nota per la sua biodiversità unica, i ferraresi sono finalmente tornati a casa. Il viaggio, durato circa cinquanta ore, ha permesso loro di lasciare l’isola tropicale e ritrovare la propria quotidianità, dopo un’imprevista temporanea permanenza in un contesto remoto e singolare.

Sono rientrati a casa dopo un viaggio durato cinquanta ore, al termine di sei lunghi giorni bloccati nell'isola di Socotra, un piccolo paradiso tropicale dell'Oceano Indiano appartenente allo Yemen. Il viaggio dei ferraresi Niccolò e Francesco sull'isola di Socotra avrebbe dovuto concludersi il 2 gennaio. Ma quando sono arrivati all'aeroporto del principale centro abitato dell'arcipelago hanno trovato tutti i voli cancellati a causa dell'esacerbarsi delle tensioni nella regione, tra Yemen, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Da quel momento è iniziato un periodo di snervante attesa, senza informazioni precise sul giorno in cui avrebbero potuto imbarcarsi su un volo diretto in Italia.

Niccolò e Francesco bloccati in Yemen, la vacanza diventa un incubo: “Prigionieri sull’isola, chiuso lo spazio aereo” - Dovevano rientrare dopo un viaggio in un arcipelago nell’Oceano indiano. msn.com

Proseguono le attività di assistenza ai connazionali rimasti bloccati sull'isola yemenita di Socotra. Un primo volo di rientro è in arrivo oggi a Gedda. x.com

