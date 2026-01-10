Blitz antidroga a Giostra i Carabinieri arrestano padre e figlio

I Carabinieri di Messina hanno condotto un’operazione antidroga a Giostra, arrestando un padre e un figlio per detenzione ai fini di spaccio. L’intervento si inserisce nelle attività continue di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza per la comunità locale.

Proseguono le attività antidroga dei Carabinieri di Messina, che hanno arrestato due soggetti per detenzione ai fini di spaccio a Giostra. I militari nella serata di giovedì scorso hanno fermato un 45enne originario della zona e attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Arrestato anche il.

