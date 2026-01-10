Blitz a Matierno | giovane sorpreso con armi e droga in manette

Un'operazione dei carabinieri a Matierno, quartiere di Salerno, ha portato all’arresto di un giovane di 25 anni trovato in possesso di armi da fuoco illegali, hashish e denaro contante. L’intervento ha evidenziato l’attività di contrasto alla criminalità nel territorio, garantendo maggiore sicurezza per la comunità. L’indagine prosegue per approfondire il contesto delle attività illecite legate al soggetto.

Blitz dei carabinieri a Matierno, quartiere collinare salernitano: è stato arrestato un 25enne sorpreso in possesso di 3 armi da fuoco illegali cariche, hashish e denaro contante. Gli accertamenti sono in corso e i controlli continuano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

