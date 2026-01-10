Bimbo coreano ruba la scena a Sinner e Alcaraz durante il match esibizione di Seoul | fenomenale

Durante il match esibizione a Seoul, un bambino coreano ha attirato l'attenzione, rubando la scena a Sinner e Alcaraz. Un episodio che ha emozionato il pubblico e sottolineato la forza dello sport nel creare momenti unici e spontanei, oltre alle competizioni ufficiali. Un ricordo speciale che rimarrà impresso nell’atmosfera di questa manifestazione internazionale.

Durante l'atteso match esibizione a Seoul, il protocollo del tennis mondiale ha lasciato spazio a un momento di pura magia sportiva. Mentre Carlos Alcaraz si preparava al servizio, ha trovato dall'altra parte della rete una sorpresa: non il solito Jannik Sinner, ma un giovanissimo fan coreano. È stato proprio il campione italiano, con un gesto di grande spontaneità, a consegnare la propria racchetta al bambino, invitandolo a sfidare il numero uno spagnolo davanti a migliaia di spettatori. Quello che doveva essere un semplice scambio di cortesia si è trasformato in una piccola impresa. Nonostante l'emozione evidente e le mani tremanti, il ragazzino ha dimostrato un talento sorprendente.

