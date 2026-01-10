Una tragica perdita ha colpito una famiglia della Val d’Enza all’inizio del nuovo anno. Una bambina di un anno e un mese è deceduta il 1° gennaio all’Ospedale Maggiore a causa di un’improvvisa infezione batterica. La comunità si stringe attorno ai genitori in un momento di grande dolore.

Un nuovo anno che si apre nel modo più crudele per una famiglia della Val d’Enza. Una bambina di un anno e un mese è morta il 1° gennaio all’Ospedale Maggiore dopo una rapida e devastante infezione batterica. La causa è stata una meningite da pneumococco, che ha provocato danni irreversibili sia al sistema nervoso centrale sia a quello cardiocircolatorio. La piccola, di origine indiana, viveva con i genitori a Bibbiano. Nei giorni precedenti al ricovero aveva manifestato febbre alta. I genitori si erano rivolti al pediatra che, valutata la situazione, avrebbe consigliato il trasferimento in un pronto soccorso della zona reggiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bimba di un anno e mezzo muore per un’infezione: famiglia devastata

