Bimba di 2 anni ingoia la pila di un giocattolo all' asilo | salvata al Meyer

Una bambina di due anni, residente tra Lucca e Capannori, è stata prontamente assistita dopo aver ingerito accidentalmente la pila di un giocattolo all’asilo. Grazie all’intervento tempestivo del personale medico, è stata trasferita al Meyer di Firenze, dove è stata sottoposta a cure adeguate. L’incidente evidenzia l’importanza di vigilare attentamente sui giocattoli e la sicurezza dei bambini in ambienti educativi.

Lucca, 10 gennaio 2026 – Paura e spavento due giorni fa per una bimba nata nel 2024 che aveva ingerito incidentalmente la pila di un giocattolo mentre si trovava all'interno di un asilo nel territorio compreso fra Lucca e Capannori. Cosa è accaduto. Alla fine delle lezioni alcune insegnanti dell'istituto materno, dopo aver riconsegnato i bambini ai genitori, nel riordinare alcuni giochi si sono accorte che da uno di questi mancava una piccola batteria. Le maestre hanno iniziato a cercarla senza trovarla e, temendo che potesse essere stata ingerita da uno dei bambini, hanno deciso di avvisare immediatamente le famiglie.

