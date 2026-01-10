Bimba di 2 anni ingoia la pila di un giocattolo all' asilo | salvata al Meyer

Da lanazione.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di due anni, residente tra Lucca e Capannori, è stata prontamente assistita dopo aver ingerito accidentalmente la pila di un giocattolo all’asilo. Grazie all’intervento tempestivo del personale medico, è stata trasferita al Meyer di Firenze, dove è stata sottoposta a cure adeguate. L’incidente evidenzia l’importanza di vigilare attentamente sui giocattoli e la sicurezza dei bambini in ambienti educativi.

Lucca, 10 gennaio 2026 – Paura e spavento due giorni fa per una bimba nata nel 2024 che aveva ingerito incidentalmente la pila di un giocattolo mentre si trovava all'interno di un asilo nel territorio compreso fra Lucca e Capannori. Cosa è accaduto. Alla fine delle lezioni alcune insegnanti dell’istituto materno, dopo aver riconsegnato i bambini ai genitori, nel riordinare alcuni giochi si sono accorte che da uno di questi mancava una piccola batteria. Le maestre hanno iniziato a cercarla senza trovarla e, temendo che potesse essere stata ingerita da uno dei bambini, hanno deciso di avvisare immediatamente le famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

bimba di 2 anni ingoia la pila di un giocattolo all asilo salvata al meyer

© Lanazione.it - Bimba di 2 anni ingoia la pila di un giocattolo all'asilo: salvata al Meyer

Leggi anche: Firenze, bambino di 2 anni ingoia una pila: portato al Meyer

Leggi anche: Ingoia lo stuzzicadenti durante la cena: salvata donna di 50 anni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

bimba 2 anni ingoiaBimba di 2 anni ingoia la pila di un giocattolo all'asilo: salvata al Meyer -  “Incidenti di questo tipo stanno diventando troppo frequenti – spiegano dall'ospedale pediatrico fior ... lanazione.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.