Recentemente, Billie Eilish ha descritto l’ICE come un “gruppo terroristico” in seguito alla sparatoria di Minneapolis. L’artista utilizza i social media per esprimere il proprio dissenso verso le azioni dell’Immigration and Customs Enforcement negli Stati Uniti, evidenziando le sue posizione su tematiche di attualità e diritti umani. Questa presa di posizione ha attirato l’attenzione sull’attuale dibattito riguardante le politiche dell’agenzia federale.

In queste ore, Billie Eilish sta ripetutamente facendo sentire la propria voce, attraverso i social, per protestare contro l’operato dell’ Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti. L’organizzazione è sotto accusa per l’omicidio di una donna di nome Renee Nicole Good a Minneapolis, nel Minnesota, all’inizio di questa settimana. Due giorni dopo l’omicidio della trentasettenne, che la Casa Bianca ha definito come “legittima difesa”, nonostante video e testimoni raccontino tutt’altro, la popstar ha duramente condannato l’agenzia. Eilish ha condiviso diversi post consecutivi, rendendo chiarissima la sua posizione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Billie Eilish ha definito l’ICE un “gruppo terroristico”, alla luce della sparatoria di Minneapolis

