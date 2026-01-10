Billie Eilish ha definito l’ICE un gruppo terroristico alla luce della sparatoria di Minneapolis
Recentemente, Billie Eilish ha descritto l’ICE come un “gruppo terroristico” in seguito alla sparatoria di Minneapolis. L’artista utilizza i social media per esprimere il proprio dissenso verso le azioni dell’Immigration and Customs Enforcement negli Stati Uniti, evidenziando le sue posizione su tematiche di attualità e diritti umani. Questa presa di posizione ha attirato l’attenzione sull’attuale dibattito riguardante le politiche dell’agenzia federale.
In queste ore, Billie Eilish sta ripetutamente facendo sentire la propria voce, attraverso i social, per protestare contro l’operato dell’ Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti. L’organizzazione è sotto accusa per l’omicidio di una donna di nome Renee Nicole Good a Minneapolis, nel Minnesota, all’inizio di questa settimana. Due giorni dopo l’omicidio della trentasettenne, che la Casa Bianca ha definito come “legittima difesa”, nonostante video e testimoni raccontino tutt’altro, la popstar ha duramente condannato l’agenzia. Eilish ha condiviso diversi post consecutivi, rendendo chiarissima la sua posizione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
