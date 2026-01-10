Bilancio è scontro totale E la battaglia si sposta dall’aula del Consiglio ai social

Il dibattito sul bilancio di previsione per il prossimo triennio si è spostato dalle aule del Consiglio comunale ai social media, dove prosegue con dichiarazioni e posizioni contrastanti. Dopo le tensioni in consiglio, le discussioni si intensificano online, evidenziando come le questioni finanziarie e politiche si trasferiscano sempre più nelle piattaforme digitali, diventando parte integrante del confronto pubblico.

Dopo le scintille in consiglio comunale, lo scontro politico sul bilancio di previsione per il prossimo triennio prosegue a colpi di dichiarazioni social. Da una parte il Partito Democratico che, in aula con la consigliera Cinzia Bellusci e successivamente con un post sulla pagina della locale sezione del partito, critica l'utilizzo dell'80% degli oneri di urbanizzazione a copertura di spese correnti, dall'altra l'assessore ai Lavori pubblici, Matteo Turconi Sormani, che rivendica la necessità di utilizzare quelle risorse per poter effettuare manutenzioni, altrimenti non finanziabili. In mezzo, resta il grosso problema del recupero della Tari non versata che, come ricordato in aula dalla consigliera del Pd, negli ultimi tre anni arriva addirittura al 25% dell'accertato, lasciando un ammanco di oltre 630mila euro.

