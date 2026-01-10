Bibbiano bimba di un anno muore per meningite da pneumococco | indagini sul percorso sanitario

Una bambina di un anno e un mese è deceduta il 1° gennaio all'ospedale Maggiore di Parma a causa di meningite da pneumococco. L'infezione ha causato danni irreversibili al sistema nervoso centrale e al sistema cardiocircolatorio. Le indagini si concentrano sul percorso sanitario e sulle eventuali misure di prevenzione adottate.

