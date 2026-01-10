Biathlon straordinario Giacomel | doppietta ad Oberhof

Tommaso Giacomel ha conquistato due vittorie consecutive ad Oberhof, confermandosi tra i protagonisti del biathlon stagionale. Il 25enne trentino ha vinto sia lo sprint che l'inseguimento, aggiungendo un altro successo alle tre gare vinte finora, tra cui il mass start di Annecy. Questa doppietta rappresenta un risultato importante nel circuito di biathlon, dimostrando costanza e talento nel corso della stagione.

Roma, 10 gen. (askanews) – Straordinario, storico, epico Tommaso Giacomel che completa la doppietta sprint e inseguimento ad Oberhof (Germania): è il quarto successo stagionale per il venticinquenne trentino, vincitore delle ultime tre gare disputate: mass start di Annecy, sprint ed inseguimento di Oberhof. Per la prima volta un biatleta italiano ha saputo confermare il successo di una sprint nell’inseguimento, un risultato riuscito allargando lo sguardo alla sola Lisa Vittozzi, in due occasioni. La quinta vittoria nella carriera di Giacomel arriva in rimonta: in una giornata complicata dal vento, sei errori al tiro (due in ciascuna delle prime tre sessioni) sembravano poter essere un fardello troppo pesante per il finanziere primierotto di Imer, ma nel poligono conclusivo Tommaso ha estratto dal coniglio un numero di alta classe che gli ha consentito di risalire dalla settima piazza e di imboccare davanti a tutti il giro finale. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

