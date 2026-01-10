Biathlon la Francia domina la staffetta femminile di Oberhof Italia in top ten
Nella quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Oberhof, Francia si impone nella staffetta femminile 4×6 km, conquistando la vittoria con ampio margine. La gara vede la Norvegia e la Germania completare il podio, mentre l’Italia, priva di alcune atlete chiave, si posiziona decima. Un risultato che testimonia la competitività delle squadre e l’importanza del rendimento nel corso della stagione.
Dominio della Francia nella staffetta 4×6 km femminile di Oberhof, in Germania, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: le transalpine vincono con ampio margine davanti a Norvegia e Germania, mentre l’Italia, priva di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, si classifica decima. Netta affermazione della Francia di Lou Jeanmonnot, Océane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet e Julia Simon, con le transalpine che utilizzano appena otto ricariche e vincono in solitaria con il crono di 1:18’21?9, davanti alla Norvegia di Marthe Krakstad Johansen, Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Offigstad Knotten e Maren Kirkeeide, seconde con un un giro di penalità e sette colpi ricaricati, a 53?7. 🔗 Leggi su Oasport.it
