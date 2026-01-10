Biasin | Ero scettico su Chivu | Inter-Napoli non è decisiva

Fabrizio Biasin ha commentato il confronto tra Inter e Napoli, sottolineando che, nonostante l'importanza del match, non si tratta di un momento decisivo nella corsa scudetto. Durante un'intervista a Radio Marte, ha evidenziato come questa sfida rappresenti un passaggio significativo, ma non l'ultima parola sulla stagione dei due club. Una valutazione equilibrata che invita a considerare l'intero percorso piuttosto che singoli incontri.

Biasin. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Fabrizio Biasin ha analizzato il big match tra Inter e Napoli, inquadrandolo come uno snodo importante ma non definitivo nella corsa scudetto. Il giornalista ha sottolineato come la posta in palio vada oltre i semplici tre punti: “ Inter-Napoli è partita scudetto, non decisiva, ma entrambe vogliono vincere “. Biasin ha poi allargato lo sguardo alla classifica, definendo questo campionato “ anomalo ” e mettendo dentro con forza anche il Milan: “S pettatore interessato è il Milan, terza incomoda in questa lotta verso il tricolore “. Una corsa a tre che rende la sfida di San Siro particolarmente rilevante sul piano mentale, più che su quello matematico, con equilibri ancora tutti da definire. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

