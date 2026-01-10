Raffaele Biancolino commenta con soddisfazione i progressi dell’Avellino dopo la vittoria contro la Sampdoria. Il tecnico evidenzia la crescita della squadra e l’importanza di non fermarsi, sottolineando il contributo di Tutino e la solidità ritrovata. Un risultato che rafforza l’ottimismo e indica un cammino positivo, con la classifica che si fa sempre più interessante per i biancoverdi.

Tempo di lettura: 2 minuti Il fischio finale contro la Sampdoria sancisce molto più di una vittoria: è la conferma che l’Avellino di Raffaele Biancolino ha trovato un’anima, un leader e una classifica che inizia a farsi interessante. Il 2-1 del “Partenio-Lombardi” porta la firma d’autore di Gennaro Tutino, l’uomo più atteso, capace di caricarsi sulle spalle l’attacco nel momento del bisogno. Nel post-partita, il tecnico biancoverde ha messo subito l’accento sulla prova del suo numero sette: “Sono contento per Gennaro”, ha esordito Biancolino. “Un attaccante soffre maledettamente quando non riesce a essere decisivo, ma lui è rimasto sul pezzo, mettendosi a disposizione dei compagni e della piazza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Biancolino si gode il suo Avellino: “Contento per Tutino, ma non fermiamoci qui”

Leggi anche: Biancolino ridisegna l’Avellino: Tutino verso la prima da titolare

Leggi anche: Qui Costone. Vismederi si gode il primo posto. Nannipieri: "Ma la stagione è lunga»