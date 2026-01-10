Bevilacqua illude il Sorrento la ribalta | cade il Foggia
Il Foggia subisce una sconfitta difficile, mentre il Sorrento si impone e mette pressione sulla classifica. Questa risultato richiede una valutazione accurata delle strategie e delle forze in campo, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e rafforzare la squadra. È un momento di riflessione che potrebbe incentivare interventi mirati sul mercato per affrontare al meglio le sfide future.
Una sconfitta dolorosa, che deve indurre a profonde riflessioni e, si spera, a una accelerata sui movimenti di mercato. Il Foggia cade a Sorrento, k.o. ulteriormente appesantito dai risultati delle dirette concorrenti. Perde meritatamente la squadra di Barilari, che stavano per chiude un buon. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
