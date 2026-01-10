Bertotto | Passai dai rimborsi treno al primo stipendio da calciatore Mondiale 2002 unico rimpianto
Valerio Bertotto ripercorre la sua carriera, passando dai rimborsi del treno al primo stipendio da calciatore. Dal suo percorso all’Udinese alla recente esperienza come allenatore del Picerno in Serie C, Bertotto condivide riflessioni e memorie, con particolare attenzione al Mondiale 2002, considerato il suo unico rimpianto. Un racconto sincero che offre uno sguardo autentico sulla vita di un professionista del calcio.
Dalla lunga carriera all’Udinese alla nuova avventura sulla panchina del Picerno in Serie C, Valerio Bertotto racconta a Fanpage.it il suo calcio senza compromessi. Esperienza, responsabilità e lavoro quotidiano al centro di un progetto che guarda oltre i risultati immediati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Eleonora Goldoni: “Da calciatrice affronto muri invisibili. Lo stipendio non è l’unico divario”
Leggi anche: Bortolo Mutti oggi: “Mi godo la campagna. Col primo stipendio presi la sala da pranzo a mia madre”
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.