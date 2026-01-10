Bergamo si trova in lutto per la scomparsa di Claudio Berta, figura di riferimento nei settori politica, scuola e cultura. La sua presenza è stata un esempio di impegno e dedizione, attraversando diversi ambiti con passione e determinazione. La città ricorda un uomo che ha lasciato un segno forte nel tessuto sociale e culturale, rappresentando un punto di riferimento per molti.

Bergamo. Politica, scuola, cultura piangono Claudio Berta. Ci sono tutti i mondi che ha attraversato con la sua passione, dedizione e determinazione. Nato a Torre Boldone il 21 settembre 1954, Claudio Berta si era laureato in Filosofia all’università Statale di Milano con un dottorato di ricerca in logica matematica. Insegnante di storia e filosofia dal 1990, ha lavorato al liceo Marie Curie di Zogno (oggi Istituto Turoldo) e al liceo Lussana di Bergamo. Berta dopo aver superato il concorso è entrato in ruolo come dirigente nel 2014 all’Istituto Caniana che ha guidato fino al 2020. “Impossibile ricordare in poche righe l’enorme contributo che Claudio Berta ha dato in tutti i campi in cui si è impegnato – scrive Claudio Armati, storico sindaco di Ponteranica -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Esempio di vita, coraggio e fede: Sondrio piange Rossana Faggi

Leggi anche: L’Italia piange la scomparsa del grande giornalista italiano: “Un esempio per tutti”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bergamo piange Claudio Berta. Armati: “Presenza essenziale, un esempio” - "Impossibile ricordare in poche righe l'enorme contributo che Claudio Berta ha dato in tutti i campi in cui si è impegnato" scrive Claudio Armati, storico sindaco di Ponteranica ... bergamonews.it