Benitez non ha dubbi | Inter e Napoli sono ancora e di nuovo le protagoniste Sulla lotta Scudetto la penso così

Rafael Benitez analizza la stagione attuale, sottolineando come Inter e Napoli continuino a essere le principali protagoniste nella corsa allo Scudetto. La sua opinione riflette la convinzione che queste due squadre mantengano un ruolo di primo piano nel campionato italiano, confermando il loro status di contendenti principali e di riferimento nel panorama calcistico nazionale.

Benitez sicuro: «Inter e Napoli sono ancora e di nuovo le protagoniste. Sulla lotta Scudetto la penso così». Le parole Dall’Acropoli di Atene, dove ora allena il Panathinaikos, lo sguardo di Rafa Benitez si rivolge verso San Siro. Su La Gazzetta dello Sport, tra ricordi e analisi tattiche, Benitez fa le carte al big match . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

