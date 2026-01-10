L’incontro tra Benitez e le squadre di Inter e Napoli riporta alla memoria momenti importanti del calcio italiano. Sebbene non sia una partita decisiva, il suo peso emotivo e sportivo è evidente. Un appuntamento che, pur senza definire il campionato, rappresenta un’occasione per rinnovare la passione e l’interesse verso queste storiche rivali. Un richiamo alle grandi serate del passato che continua a vivere nel presente.

"> C’è un passato che ritorna e che profuma di grandi notti. Inter-Napoli non è una partita qualunque nemmeno per Rafa Benitez, che dall’Acropoli, oggi alla guida del Panathinaikos, osserva a distanza una sfida che sente profondamente sua. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, l’esperienza italiana del tecnico spagnolo è racchiusa in due anni e mezzo intensi, ricchi di trofei e di emozioni vissute proprio tra Milano e Napoli. «Inter-Napoli non è mai una partita qualsiasi», spiega Benitez nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Benitez e Inter-Napoli: «Non sarà decisiva, ma pesa tantissimo»

Leggi anche: Inter, Bonny: “Derby contro il Milan? 90? di battaglia. Ma non sarà decisiva”

Leggi anche: Dzemaili sui nerazzurri: «L’Inter ha il dovere di vincere lo scudetto. Il Napoli può farcela, ma la Champions pesa»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Benitez: «Puntiamo alla coppa ma non sottovalutiamo l'Inter» | Video - Benitez invita a non sottovalutare l'Inter: "Ne ho già parlato con i ragazzi, l'Inter è una squadra forte ed andrà affrontata nel mgliore dei modi per vincere". ilmattino.it

Napoli, Benitez non convince - Dopo il pareggio subito in rimonta domenica sera contro l'Inter, l'allenatore del Napoli Rafa Benitez è finito sul banco degli imputati. calciomercato.com

Benitez: "Se mi aspettavo il Napoli campione? Sì e no. Vincere sul campo non basta" - L'allenatore spagnolo Rafa Benitez ha parlato anche del Napoli nella sua intervista al quotidiano La Repubblica. msn.com

#Benitez: “L’ #Inter arriva meglio al match col #Napoli: ecco perché” x.com

Ma com'è #Milan e #Inter so chiù fort e tutt o blocc o Milan sta nu punt annanz e l'Inter quattr punt e chiù cu tutt e problem che ha avut o Napl Mammami so tropp fort ja. - facebook.com facebook