Benevento scarcerata per fine pena | scatta l’espulsione per cittadina straniera

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di ieri il Questore di Benevento ha adottato, in esecuzione di misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale disposta dall’Autorità Giudiziaria, decreto di trattenimento nei confronti di una cittadina straniera, con precedenti penali per associazione a delinquere, sfruttamento della prostituzione, furto, sostituzione di persona, ricettazione, traffico e detenzione di stupefacenti, scarcerata per fine pena dalla Casa Circondariale di Benevento. La predetta è stata accompagnata presso il C.P.R. di Roma – Ponte Galeria. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

