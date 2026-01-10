Benevento 21enne irpina arrestata per banconote false torna in libertà

A Benevento, una giovane di 21 anni residente ad Avellino è stata rimessa in libertà dopo essere stata coinvolta in un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. La donna, arrestata lo scorso 7 gennaio per possesso di banconote false, torna ora libera. Questa vicenda evidenzia l’importanza di un’accurata attività di controllo e verifica nel contrasto alle frodi finanziarie.

Benevento. È stata rimessa in libertà la 21 anni, residente ad Avellino, finita al centro di un'operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento lo scorso 7 gennaio. La giovane, difesa dall'avvocato Alberico Villani, era stata arrestata in flagranza per detenzione di.

