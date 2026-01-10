Benedetta Europa! Così papa Leone indica la via in un mondo che cambia

Durante le festività del Natale 2025, Papa Leone XIV ha offerto riflessioni sulla complessità del mondo in rapido cambiamento, sottolineando il ruolo della Chiesa nel guidare con saggezza e consapevolezza. Le sue parole invitano a comprendere le sfide attuali, riconoscendo la responsabilità di indicare una strada di speranza e di fede, mantenendo saldo il ruolo di Madre e Maestra in un’epoca di profondi mutamenti.

Durante le festività del Natale 2025 Papa Leone XIV ha dato plurime indicazioni per comprendere questo cambiamento d’epoca, dalle caratteristiche anche drammatiche, che stiamo vivendo e agire in esso con quella piena consapevolezza che la Chiesa non si mette semplicemente a camminare insieme – anche due ubriachi senza meta lo fanno – ma sa indicare una direzione rifacendosi al suo essere Madre e Maestra. Questa benedetta Europa ha un enorme bisogno di ritrovare la sua bussola nel mondo e nella storia che non è finita ma presenta uno dei suoi tortuosi tornanti: infatti necessita, innanzitutto, di non essere definita dall’esterno come avviene dalla fine della seconda guerra mondiale con l’estensione ad essa della definizione occidentalista, che appartiene storicamente alla dottrina politica statunitense se si approfondiscono i vari aspetti dell’evoluzione della Dottrina Monroe che progressivamente spinge l’Europa, che non si è mai considerata prima di ottant’anni fa “occidente”, verso una idea di “vecchio” continente che perde progressivamente la sua centralità fino all’assorbimento in un emisfero che assume “vecchie” caratteristiche imperiali oggi in preoccupante evoluzione col ritorno allo scontro tra imperi. 🔗 Leggi su Formiche.net

