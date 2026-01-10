ben affleck e matt damon litigano per un pugno di soldi sporchi

Ben Affleck e Matt Damon, amici di lunga data cresciuti a Cambridge nel Massachusetts, condividono un percorso professionale nato dalla loro passione comune per la recitazione. Recentemente, però, le divergenze legate a questioni finanziarie hanno portato a un confronto pubblico, evidenziando come anche legami solidi possano essere messi alla prova da interessi economici. Questa vicenda mette in luce le complessità delle relazioni nel mondo dello spettacolo.

Ben Affleck e Matt Damon sono uniti da un’amicizia che è iniziata da ragazzi, da quando entrambi, cresciuti a Cambridge nel Massachusetts, scoprirono di avere una grande passione per il mondo della recitazione. Pochi anni dopo misero insieme, in un conto comune, i pochi soldi che avevano e tentarono la fortuna a Hollywood. Andò bene, nel 1998 vinsero l’Oscar per la migliore sceneggiatura con Will Hunting, Genio ribelle e da allora carriera e vita personale dei due sono corse parallele su binari piuttosto solidi, anche se con qualche alto e basso. Ben Affleck ha vinto un secondo Oscar per Argo, da lui prodotto e diretto, Matt Damon è stato molte volte candidato come migliore attore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

On ‘The Rip,’ Netflix Makes an Exception for Ben Affleck and Matt Damon - The streaming giant agreed to pay the entire production crew of the pair’s new movie a bonus if the film performs well on the service. nytimes.com