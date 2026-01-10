All’Iis Belluzzi Fioravanti di via Cassini, il modello ’4+2’ arriva per favorire un collegamento tra formazione e lavoro. Dal 13 gennaio, presso l’indirizzo di Manutenzione e Assistenza Tecnica, sarà possibile iscriversi per il percorso che si avvierà a settembre 2026. Questa iniziativa mira a preparare studenti qualificati, offrendo un’opportunità concreta di formazione professionale in continuità con il mondo aziendale.

Il 4+2 sbarca all’Iis Belluzzi Fioravanti di via Cassini e in particolare all’indirizzo di Manutenzione e Assistenza Tecnica del professionale che dal 13 gennaio potrà raccogliere le iscrizioni così da mettere in classe gli alunni a settembre 2026. I timbri e i bolli dell’Ufficio scolastico regionale sono arrivati ora. Dietro al tecnicismo del 4+2, si nasconde un’opportunità per tutti i ragazzi: stare sui quattro anni e non cinque e, una volta, agguantata la matura entrare nel mercato del lavoro, puntare all’università oppure iscriversi, in questo caso, a +2. Ovvero la Fondazione Its Maker Academy le cui aule sono frequentate da tecnici che lavorano in azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Belluzzi, ecco il modello ’4+2’: "Un ponte tra classi e aziende"

