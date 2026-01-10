Belforte incendio nella rimessa agricola Una nube di fumo nero e trattori distrutti dal fuoco

Ieri alle 10 si è verificato un incendio in una rimessa agricola a Belforte. Il fuoco ha coinvolto diverse attrezzature e trattori, causando ingenti danni e generando una colonna di fumo nero. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, mentre le squadre di emergenza sono intervenute prontamente per contenere i danni e mettere in sicurezza l’area.

Scoppia un incendio in una rimessa agricola: mezzi e attrezzature vanno distrutti. È successo ieri intorno alle 10.30 in via Vigne, nella campagna di Belforte. Secondo le ricostruzioni, il proprietario stava cercando di riparare la copertura di un capanno, danneggiata dal forte vento, sistemando una guaina catramata. Mentre usava la fiamma per far aderire il foglio catramato, non si sarebbe accorto che il catrame ha iniziato a gocciolare ed è divampato l’incendio, anche a causa della legna presente nella rimessa e di alcune tracce di gasolio sui mezzi agricoli. Sono andati distrutti due trattori, uno cingolato e uno gommato, un bobcat e diversi attrezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Belforte, incendio nella rimessa agricola. Una nube di fumo nero e trattori distrutti dal fuoco Leggi anche: Incendio a Grugliasco: a fuoco un camion, nube di fumo visibile da distante Leggi anche: Inferno di fuoco, le fiamme distruggono tutto: evacuate persone, allarme per l’alta nube di fumo nero Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Belforte di Chienti, incendio in una rimessa agricola. ll locale conteneva mezzi e attrezzature. Sul posto anche carabinieri e polizia; Belforte del Chienti, a fuoco una rimessa agricola; Rimessa agricola in fiamme a Belforte del Chienti; Incendio in una rimessa agricola a Belforte del Chienti: intervento dei vigili del fuoco. Incendio in una rimessa agricola a Belforte del Chienti: intervento dei vigili del fuoco - BELFORTE DEL CHIENTI – Paura nella mattinata di oggi per un incendio divampato in una rimessa agricola nel territorio comunale di Belforte del Chienti. veratv.it

Belforte di Chienti, incendio in una rimessa agricola. ll locale conteneva mezzi e attrezzature. Sul posto anche carabinieri e polizia - 30 per l’incendio di una rimessa agricola nel comune di Belforte del Chienti. msn.com

Belforte del Chienti, a fuoco una rimessa agricola - Il locale conteneva mezzi e attrezzature agricole, oltre a legna accatastata. centropagina.it

Belforte di Chienti, #incendio in una #rimessa agricola. ll locale conteneva mezzi e attrezzature. Sul posto anche carabinieri e polizia x.com

Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana. “In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che h - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.