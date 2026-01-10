Beautiful streaming replica puntata 10 gennaio 2026 | Video Mediaset

Oggi, sabato 10 gennaio 2026, torna in onda una nuova puntata di Beautiful. Nella trama di questa giornata, Sheila Carter è viva e si trova al sicuro nell’appartamento di Deacon, assistita da lui e da Finn, lasciando gli spettatori con nuove emozioni e sviluppi nella storia. La replica dell’episodio è disponibile su Video Mediaset, per chi desidera rivedere o seguire gli avvenimenti della soap.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 10 gennaio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Sheila Carter è viva, ora al sicuro nell'appartamento di Deacon e assistita da lui e da Finn, incredulo. Sheila, ancora scossa, crede che Sugar sia una minaccia per Steffy. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.

