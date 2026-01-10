Beautiful anticipazioni dal 12 al 17 gennaio 2026 | Deacon chiede a Sheila di sposarlo
Le anticipazioni di Beautiful dal 12 al 17 gennaio 2026 rivelano che Deacon propone a Sheila di sposarsi. Dopo aver ritrovato Sheila e superato il difficile episodio del sequestro di Sugar, Deacon desidera consolidare la loro relazione con un matrimonio. Questa storyline si inserisce nelle evoluzioni delle dinamiche familiari e sentimentali dei protagonisti, offrendo nuovi spunti di interesse per i fan della soap.
© US Mediaset Proposta nuziale in arrivo nelle prossime puntate di Beautiful: felice per averla ritrovata, dopo il sequestro di Sugar perpetrato ai suoi danni, Deacon chiede infatti a Sheila di diventare sua moglie. Una proposta che riempie di gioia la Carter, convinta che Deacon sia l’uomo della sua vita. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, questa settimana, la domenica alle 14.00 e dal lunedì al venerdì alle 13:40 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. Beautiful, anticipazioni da lunedì 12 a sabato 17 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI - PUNTATE AMERICANE - #9688 del 7 gennaio 2026 Nello studio di Taylor, l’atmosfera è quieta ma carica di sottintesi. Deacon la osserva con attenzione, seduto di fronte a lei. «Sai, non devi per forza tenerti tutto dentro», le dice - facebook.com facebook
