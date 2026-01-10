Beatrice Pezzini è una cantante italiana che ha affascinato il pubblico di Tali e Quali 2026, arrivando alla finale con una performance intensa di Mariah Carey. La sua presenza in televisione non è nuova, avendo già partecipato ad altri programmi e dimostrando grande talento. Con una voce riconoscibile e un’interpretazione accurata, Pezzini si conferma una delle artiste emergenti più interessanti del panorama musicale italiano.

Beatrice Pezzini conquista la finale di Tali e Quali 2026 con una Mariah Carey da brividi. Beatrice Pezzini non è una sorpresa. È una conferma. E la prima puntata di Tali e Quali 2026 lo ha dimostrato chiaramente. Nella serata d’esordio del nuovo corso del programma di Rai 1, andata in onda il 9 gennaio, la cantante veronese ha conquistato il secondo posto assoluto, assicurandosi il pass diretto per la finalissima. Un risultato importante, ottenuto grazie a un’esibizione che ha messo tutti d’accordo: trasformata in Mariah Carey, Beatrice ha interpretato Hero con una potenza vocale e una pulizia tecnica che hanno scatenato la standing ovation del pubblico in studio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Beatrice Pezzini, chi è la voce che ha stregato Tali e Quali 2026 e dove l’avevamo già vista in tv

Leggi anche: Tali e quali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata dello show

Leggi anche: Amici, Chi E’ Angelica Paola Ibba: Ecco Dove L’Avevamo Già Vista!

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Chi è Beatrice Pezzini? Tutto sulla voce della mitica "Saraband" - C’è chi rincorre la musica e chi, come Beatrice Pezzini, sembra nata con un microfono in mano. tag24.it

Chi è Beatrice Pezzini? Età, carriera, fidanzato, curiosità e ritorno in TV - O magari l’hai sentita cantare in qualche evento live con la sua band. alphabetcity.it

La voce di Beatrice testimonial per la raccolta fondi della Rotary Foundation - Beatrice Pezzini è stata la protagonista del concerto “Sotto le stelle con la musica nel cuore”, organizzato dalla ... giornaleadige.it

La corista di Sarabanda (estate 2025) Beatrice Pezzini. #taliequali x.com