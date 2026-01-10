Sabato all’Auditorium di Roma, Beatrice Luzzi incontrerà i suoi fan in un evento dedicato, durante il quale presenterà il suo nuovo libro. Un’occasione per condividere pensieri e approfondimenti in un ambiente intimo e ricco di significato. L’appuntamento rappresenta un momento di dialogo e confronto tra l’attrice e il suo pubblico, in un contesto semplice e rispettoso.

Beatrice Luzzi incontra i fan: sabato l’Auditorium di Roma si trasforma in un salotto magico per conversare e presentare il suo nuovo libro. Non un red carpet, non una passerella patinata. Sabato prossimo, il 17 gennaio, l’Auditorium Parco della Musica di Roma alle ore 15:00 diventerà qualcosa di completamente diverso, e saranno proprio Beatrice Luzzi insieme ai suoi fan i veri protagonisti. L’attrice, rivelazione dell’ultimo periodo televisivo e icona di autenticità, ha scelto uno dei luoghi più prestigiosi della Capitale per regalare ai fan un evento speciale fatto di parole, sorrisi e verità mai raccontate. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Beatrice Luzzi arriverà all’Auditorium di Roma, un incontro speciale con la sua fanbase

Leggi anche: Beatrice Luzzi inaugura il 2026 con il primo incontro con i fan

Leggi anche: Tutti gli amori di Beatrice Luzzi: dall’ex marito Alessandro Cisilin e padre dei figli al flirt con un divo di Hollywood

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Beatrice Luzzi: «Guadagnavo 12 milioni al mese con "Vivere", ho mollato e l'ho pagata cara. Scrivevo le domande per L'Eredità» - Da concorrente a opinionista, Beatrice Luzzi è ormai una colonna del Grande Fratello: i suoi commenti e le sue opinioni dividono, com'è normale che sia per i personaggi di grande personalità. ilmattino.it

Anna Pettinelli dura contro Beatrice Luzzi: “Crede di essere ancora dentro la casa” - I concorrenti del Grande Fratello 2024/2025 sono arrivati al rush finale per provare a ottenere la vittoria dell’edizione. dilei.it

Beatrice Luzzi: «A Vivere prendevo 12 milioni al mese, Madonna mi disse "chi c***o sei?". Ho scritto i quiz per L'Eredità» - Da concorrente a opinionista, Beatrice Luzzi è ormai una colonna del Grande Fratello: i suoi commenti e le sue opinioni dividono, com'è normale che sia per i personaggi di grande personalità. corriereadriatico.it

SAVE THE DATE Vi aspettiamo a Roma per la prima presentazione ufficiale di Una famiglia a due piazze di Beatrice Luzzi Libreria NoteBook all'auditorium 17 gennaio 2026 ore 15:00 Modera l’incontro Aldo Cazzullo Un appuntamento spec - facebook.com facebook