Baturina salva il Como nel recupero col Bologna finisce 1-1
Nel match della ventesima giornata di Serie A, Como e Bologna si sono conclusi con un pareggio 1-1. Baturina ha trovato il pareggio nel recupero, rispondendo a Cambiaghi, contribuendo a un risultato che permette ai padroni di casa di evitare la sconfitta. La sfida, giocata al Sinigaglia, ha mostrato equilibrio tra le due squadre, con un risultato che rispecchia l’andamento della partita.
COMO - Baturina risponde a Cambiaghi e salva il Como nel recupero. I ragazzi di Cesc Fabregas agguantano un 1-1 insperato nel match del Sinigaglia contro il Bologna, valevole per la ventesima giornata di Serie A. La formazione ospite parte subito forte ritagliandosi una prima grande occasione dopo a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
#Como- #Bologna 1-1. Come si dice tiro a giro in indonesiano Penembakan bulat. #Baturina se lo inventa e salva #Fabregas Povero #Italiano, stava dominando. Poi #Cambiaghi è caduto come un pollo nella trappola di Van Der Brempt e si è fatto espellere.
