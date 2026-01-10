Baturina salva il Como nel recupero col Bologna finisce 1-1

Nel match della ventesima giornata di Serie A, Como e Bologna si sono conclusi con un pareggio 1-1. Baturina ha trovato il pareggio nel recupero, rispondendo a Cambiaghi, contribuendo a un risultato che permette ai padroni di casa di evitare la sconfitta. La sfida, giocata al Sinigaglia, ha mostrato equilibrio tra le due squadre, con un risultato che rispecchia l’andamento della partita.

Il Bologna sfiora il colpaccio a Como: gol e rosso per Cambiaghi, Baturina salva Fabregas al 94' - Settima gara di fila senza vittoria per i rossoblù di Italiano, passati in vantaggio ma poi ripresi in dieci dai lariani (1- corrieredellosport.it

Baturina entra e salva il Como contro il Bologna: Cambiaghi gol e rosso, pari al 94' dopo il palo di Paz - Nella ripresa al Sinigaglia succede di tutto: segna Cambiaghi, che poi viene espulso per una gomitata. corriere.it

#Como-#Bologna 1-1. Come si dice tiro a giro in indonesiano Penembakan bulat. #Baturina se lo inventa e salva #Fabregas Povero #Italiano, stava dominando. Poi #Cambiaghi è caduto come un pollo nella trappola di Van Der Brempt e si è fatto espellere. - facebook.com facebook

