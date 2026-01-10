Battipaglia a lutto | Giusy è volata tra le stelle il cordoglio
Battipaglia piange la perdita di Giusy Volpe, scomparsa dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. La sua forza e il suo sorriso rimarranno un esempio per tutta la comunità. La città si unisce nel cordoglio, ricordando Giusy come una persona che ha affrontato le difficoltà con coraggio e dignità. Il suo ricordo resterà vivo tra amici e familiari.
È volata in Cielo, Giusy Volpe, dopo aver combattuto come una leonessa contro una brutta malattia che, nonostante tutto, non era mai riuscita a spegnere il suo sorriso. Di pochi giorni fa, il suo post Facebook di ringraziamento per i donatori di sangue, per averla supportata con preziose. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
