Battipaglia a lutto | Giusy è volata tra le stelle il cordoglio

Da salernotoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Battipaglia piange la perdita di Giusy Volpe, scomparsa dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. La sua forza e il suo sorriso rimarranno un esempio per tutta la comunità. La città si unisce nel cordoglio, ricordando Giusy come una persona che ha affrontato le difficoltà con coraggio e dignità. Il suo ricordo resterà vivo tra amici e familiari.

È volata in Cielo, Giusy Volpe, dopo aver combattuto come una leonessa contro una brutta malattia che, nonostante tutto, non era mai riuscita a spegnere il suo sorriso. Di pochi giorni fa, il suo post Facebook di ringraziamento per i donatori di sangue, per averla supportata con preziose. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lutto tra Cava e la Costiera, addio ad Achille Mughini: il cordoglio

Leggi anche: Lutto tremendo in Serie A: il cordoglio del club bianconero

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.