Battipaglia a lutto | Giusy è volata tra le stelle il cordoglio

Battipaglia piange la perdita di Giusy Volpe, scomparsa dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. La sua forza e il suo sorriso rimarranno un esempio per tutta la comunità. La città si unisce nel cordoglio, ricordando Giusy come una persona che ha affrontato le difficoltà con coraggio e dignità. Il suo ricordo resterà vivo tra amici e familiari.

