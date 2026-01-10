Bassa Padovana tre azioni per richiamare l’attenzione sul benessere animale
Nella Bassa Padovana, il movimento Centopercento Animalisti ha svolto tre azioni nelle ultime ore in diversi comuni, con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni sul benessere degli animali. Questi interventi intendono richiamare l’attenzione sulla tutela e le condizioni degli animali presenti nella zona, promuovendo un impegno concreto per migliorare la loro qualità di vita.
Il benessere animale in primo piano con richiami per le istituzioni. Nella notte appena trascorsa, il movimento Centopercento Animalisti è entrato in azione in tre comuni della Bassa Padovana per lanciare un monito sulle condizioni degli animali della zona. A partire dalla vicenda risalente al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Naaeba, oltre 150 interventi a tutela di ambiente e benessere animale nella Bassa Bergamasca orientale
Leggi anche: Il passo indietro dell’Europa: in Commissione non è prevista nessuna legge sul benessere animale
Bassa Padovana, tre azioni per richiamare l’attenzione sul benessere animale - Il Movimento Centopercento Animalisti ha compiuto tre interventi nella serata del 9 gennaio tra Battaglia Terme, Due Carrare e Stanghella ... padovaoggi.it
È il giorno più freddo dell’inverno: Padova si risveglia sotto il gelo con temperature fino a -8 gradi. Brina in centro storico, fontana ghiacciata in Prato della Valle e nevicate localizzate tra Bassa Padovana, Este e Colli Euganei - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.