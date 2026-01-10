Bassa Padovana tre azioni per richiamare l’attenzione sul benessere animale

Nella Bassa Padovana, il movimento Centopercento Animalisti ha svolto tre azioni nelle ultime ore in diversi comuni, con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni sul benessere degli animali. Questi interventi intendono richiamare l’attenzione sulla tutela e le condizioni degli animali presenti nella zona, promuovendo un impegno concreto per migliorare la loro qualità di vita.

Il benessere animale in primo piano con richiami per le istituzioni. Nella notte appena trascorsa, il movimento Centopercento Animalisti è entrato in azione in tre comuni della Bassa Padovana per lanciare un monito sulle condizioni degli animali della zona. A partire dalla vicenda risalente al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

