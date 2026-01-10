Basket serie B Interregionale ecco il giro di boa | i Baskers chiudono il girone d' andata a Recanati
La stagione di basket in serie B Interregionale si avvicina alla metà, con i Baskers che concludono il girone d'andata a Recanati. Dopo più di tre mesi di incontri e impegno sul campo, questo momento rappresenta un punto di svolta per valutare la propria posizione e pianificare i prossimi passi nel campionato.
Dopo oltre tre mesi di intense battaglie e sangue sputato sul parquet il campionato di serie B Interregionale giunge al giro di boa. I Chemifarma Baskérs Forlimpopoli, per chiudere al meglio un positivo girone d’andata, devono concentrare l’attenzione su una gara contro quella che è senza dubbio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
