Basket Il Vela dopo due settimane sul parquet Ad attenderlo l’impegno di Monsummano

Dopo due settimane di pausa, il Basket Il Vela torna in campo per l’ultima partita dell’andata contro Monsummano. La squadra ha mantenuto la preparazione attraverso allenamenti mirati, sperando di arrivare al match in buona forma. L’impegno rappresenta un momento importante per valutare il percorso finora svolto e proseguire con attenzione nel prosieguo della stagione.

Dopo due settimane di vacanza di nuovo campionato per l’ultima partita dell’andata. Una vacanza relativa, almeno per il Vela, che ha cercato di tenere preparati i propri giocatori con allenamenti che, si spera, possano dare i suoi frutti. La partita di stasera, a Monsummano contro lo Shoemakers, non è certo da considerarsi facile ma come sempre gli uomini i Bonuccelli ci proveranno con tutto il loro impegno. I padroni di casa sono temibili ma non certo imbattibili. In classifica si trovano a quota dodici (due più del Vela), la squadra sta viaggiando secondo il previsto ma, ripetiamo, non è detto che Ghiselli e compagni siano sconfitti prima di partire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

