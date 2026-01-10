Bartesaghi cresce il Milan cerca maturità

Dopo la sconfitta contro il Genoa, Allegri ha evidenziato la mancanza di maturità del Milan, che ancora fatica a gestire le occasioni degli avversari. La squadra sembra incapace di sfruttare i momenti di libertà e di capitalizzare le opportunità, evidenziando un percorso di crescita necessario per raggiungere una maggiore stabilità e continuità nel rendimento.

Allegri, nel post partita contro il Genoa, ha sottolineato la mancanza di maturità della propria squadra, incapace, ancora oggi, di sfruttare le occasioni create dagli avversari nei pochi metri lasciati e nei pochi secondi di libertà, sufficienti a punirli. La maturità. Una caratteristica negativa, in questo caso, che si aggiunge alle altre che hanno caratterizzato questa stagione del Milan. Ma non si parla di singoli: si parla di carattere generale. Tra i singoli, invece, c'è qualcuno che sta emergendo, sempre di più. Nonostante la mancata vittoria, Davide Bartesaghi ha mostrato ancora una volta la sua centralità in campo.

