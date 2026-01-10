Barista ucciso a Mira si cerca un video hot con il vigile arrestato

A Mira, un barista è stato ucciso in un episodio ancora da chiarire. Le indagini si concentrano su un possibile video hot coinvolgente un vigile arrestato, ricercato per accertare eventuali responsabilità. Secondo le ricostruzioni, Salvagno avrebbe minacciato più volte Sergiu Starna per ottenere il video, ma finora non sono emerse prove nei cellulari della vittima.

