Barella dato CLA-MO-RO-SO | dal 2000 solo Recoba come lui

Nicolò Barella si conferma una presenza stabile e affidabile per l’Inter, indipendentemente dai cambiamenti tecnici e dai momenti della squadra. Con una carriera iniziata nel 2000, solo Recoba può essere paragonato a lui in termini di continuità e rendimento. La sua dedizione e professionalità lo rendono un punto di riferimento nel calcio italiano, mantenendo alte le aspettative del club e dei tifosi.

Barella. Nicolò Barella continua a essere una certezza assoluta per l’ Inter, indipendentemente dagli allenatori e dai cicli che si susseguono. Da Conte a Inzaghi fino a Chivu, il centrocampista sardo è rimasto sempre al centro del progetto tecnico nerazzurro, confermandosi come uno degli elementi più affidabili e decisivi della rosa. Negli ultimi anni Barella ha affinato in modo particolare una qualità che oggi lo rende unico nella storia recente del club: la capacità di mandare in porta i compagni. Contro il Parma, al Tardini, è arrivato infatti il 66° assist con la maglia dell’ Inter. Barella: un dato che entra nella storia nerazzurra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

