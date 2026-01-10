Bardonecchia TO commissaria di polizia 27enne Flavia Misuraca trovata morta in hotel uccisa con sua pistola d' ordinanza | ipotesi suicidio

La Procura di Torino indaga sulla morte di Flavia Misuraca, commissaria di polizia di 27 anni trovata senza vita in un hotel di Bardonecchia. L’ipotesi principale è quella di un suicidio, ma gli inquirenti stanno valutando tutte le circostanze. La giovane, originaria di Partinico, lavorava presso la Polizia di Stato. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso, con approfondimenti in corso per chiarire quanto accaduto.

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze della morte. Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile è quella del suicidio ma tutti gli elementi restano al vaglio degli inquirenti Flavia Misuraca, 27 anni, originaria di Partinico e commissaria della Polizia di Stat.

IL PARLAMENTARE NAZIONALE, FRANCESCO BORRELLI, INTERVIENE SULLA MORTE DI FLAVIA MISURACA "Partinico a lutto: trovata senza vita a Bardonecchia una giovane commissaria di polizia di 27 a - facebook.com facebook

#Cronaca Partinico a lutto: trovata morta a Bardonecchia una giovane commissaria di polizia di 27 anni x.com

