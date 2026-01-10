Barcellona e Vietnam viaggi svaniti nel nulla | quasi 100 persone tradite dall’agenzia

L’agenzia Il Vicolo dei Viaggi di Fano è al centro di un caso di presunta truffa, con circa 100 persone coinvolte tra Barcellona e Vietnam. La porta chiusa e l’assenza della titolare Antonella Ago hanno portato alla presentazione di numerose denunce da parte dei clienti, lasciando molti senza risposte e con viaggi promessi ma mai realizzati.

Fano, 10 gennaio 2026 – Porta chiusa, luci spente nell ' agenzia Il Vicolo dei Viaggi di via Froncini: almeno una ventina le denunce presentate dai clienti mentre la titolare Antonella Ago rimane irreperibile. Dopo l' ispezione dei carabinieri di mercoledì mattina all'interno del locale in centro storico, ieri ulteriori controlli sono stati effettuati nell'abitazione di Torrette di Fano dove la signora Antonella vive con una delle due figlie, mentre l'altra risiede a Londra. Per la titolare dell'agenzia si parla al momento di allontanamento volontario anche se sono in corso ulteriori accertamenti.

