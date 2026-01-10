Barba Avs-Radici in Comune su Mercato Ittico e Waterfront | Un progetto milionario che esclude lavoratori e realtà produttive

Il progetto di riqualificazione del Waterfront, volto a rivitalizzare la zona nord del porto, si presenta come un intervento di importo rilevante. Tuttavia, criticità emergono riguardo all’inclusione di lavoratori e realtà produttive locali, che sembrano essere escluse dall’iniziativa. Questo scenario solleva interrogativi sulla coesione sociale e sulla reale capacità di coinvolgere tutta la comunità nel processo di sviluppo del nuovo spazio urbano.

"Inclusione", "coesione" e "comunità". Queste le parole che si leggono nel progetto del Waterfront con cui l'amministrazione intende riqualificare la zona nord del porto della città, ma "la realtà che si sta consumando sia sul mercato ittico, sia sugli spazi realizzati, racconta una storia.

