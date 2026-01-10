Bangladesh seeks to join international force in Gaza

Il Bangladesh ha comunicato agli Stati Uniti la volontà di partecipare a una forza internazionale di stabilizzazione a Gaza. Questa iniziativa mira a contribuire alla sicurezza e alla gestione della situazione nella regione, rafforzando la cooperazione internazionale per la pace e la stabilità. La decisione riflette l'impegno del paese nel supportare gli sforzi globali per affrontare le tensioni e promuovere un ambiente più sicuro.

By Kanishka SinghWASHINGTON, Jan 10 (Reuters) - Bangladesh said on Saturday it has told the United States that it wants to join the international stabilization force that would be deployed in Gaza.

Two Hindu Men Lynched in Bangladesh Within Week as Violence Against Minorities Escalates Sharply

Questa è la storia di Hasan Mohammad, migrante economico che dal Bangladesh è arrivato in Sicilia (Italia). Grazie alla Cooperativa Fo.Co. Onlus ha trovato casa, lavoro e una nuova famiglia. Il sistema dell’“accoglienza diffusa” non si limita all’integrazione d - facebook.com facebook

