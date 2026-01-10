Bangladesh seeks to join international force in Gaza
Il Bangladesh ha comunicato agli Stati Uniti la volontà di partecipare a una forza internazionale di stabilizzazione a Gaza. Questa iniziativa mira a contribuire alla sicurezza e alla gestione della situazione nella regione, rafforzando la cooperazione internazionale per la pace e la stabilità. La decisione riflette l'impegno del paese nel supportare gli sforzi globali per affrontare le tensioni e promuovere un ambiente più sicuro.
By Kanishka SinghWASHINGTON, Jan 10 (Reuters) - Bangladesh said on Saturday it has told the United States that it wants to join the international stabilization force that. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
