Bando Economia Blu | fondi per porticcioli e borghi marinari 2026

Il Bando Economia Blu 2026 offre opportunità di finanziamento per progetti finalizzati allo sviluppo, alla riqualificazione e all’ammodernamento di porticcioli, approdi e borghi marinari. L’iniziativa mira a sostenere la valorizzazione delle aree costiere, promuovendo interventi concreti per migliorare la funzionalità e l’attrattività delle zone marittime. Le domande sono aperte con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità costiere italiane.

Pubblicato il bando Economia Blu 2026 per finanziare progetti di sviluppo, riqualificazione e ammodernamento di porticcioli, approdi e borghi marinari. È stato ufficialmente pubblicato il bando "Economia Blu", promosso dal Dipartimento per le Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per sostenere progetti di sviluppo, riqualificazione e ammodernamento di porticcioli, approdi e borghi marinari nei Comuni costieri italiani con popolazione fino a 30.000 abitanti. Scadenza per presentare le domande: 17 febbraio 2026. Il bando mira a: valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale dei borghi marini;

