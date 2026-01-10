Banda di ladri in azione nella frazione | tre appartamenti ' visitati' all' ora di cena

Nella serata di ieri, nella frazione Scalo di Vairano Patenora, si sono verificati episodi di furto tra via Menotti e via Giotti. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di individui avrebbe visitato tre appartamenti intorno alle 20, creando momenti di preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per identificare i responsabili e garantire maggiore sicurezza nella zona.

Momenti di tensione nella serata di ieri nella frazione Scalo di Vairano Patenora, dove un gruppo di presunti ladri è entrato in azione tra via Menotti e via Giotti intorno alle 20.45. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati almeno tre i giovani coinvolti: uno rimasto a bordo dell'auto.

