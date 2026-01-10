Balotelli | L’Inter ha qualcosa in più | un onore aver giocato con Chivu Se vincesse il Milan…

Mario Balotelli, pronto a iniziare una nuova esperienza con l’Al-Ittifaq a Dubai, ha espresso entusiasmo e determinazione. Prima della partenza da Bergamo, ha commentato con rispetto il passato, ricordando l’onore di aver giocato con Chivu all’Inter e il suo pensiero su un possibile successo del Milan. Un approccio sobrio e professionale, caratterizzato dalla volontà di affrontare questa nuova sfida con motivazione e rispetto per il suo percorso.

